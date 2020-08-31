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Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы с 1 сентября

Его можно будет посетить с 09:00 до 20:00

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Столичный зоопарк со вторника начнет работать по осеннему графику, посетить его можно будет с 09:00 до 20:00. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе зоопарка.

"Световой день уменьшается, мы вынуждены сократить график работы зоопарка. С 1 сентября увидеть наших чудесных обитателей - больших панд, слонов, белых медведей и многих других редких животных можно будет с 09:00 утра до 20:00 вечера, кассы закрываются в 19:00", - говорится в сообщении.

Детский зоопарк посетить можно будет с 09:00 до 20:00.

Московский зоопарк работает без выходных. На территорию можно войти с нескольких входов.

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