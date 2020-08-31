Московские врачи вылечили от коронавируса более 214 тыс. человек

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество выздоровевших после лечения от новой коронавирусной инфекции в Москве за сутки выросло на 916 человек, сообщила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 916 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 214 121", - сказала вице-мэр.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.