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Пандемия COVID-19

Московские врачи вылечили от коронавируса более 214 тыс. человек

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 916 пациентов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество выздоровевших после лечения от новой коронавирусной инфекции в Москве за сутки выросло на 916 человек, сообщила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 916 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 214 121", - сказала вице-мэр.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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