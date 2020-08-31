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На юге Москвы у москвички украли автомобиль Lexus за 7,6 млн рублей

Полиция начала проверку

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Неизвестный украл у безработной москвички автомобиль Lexus LX570 стоимостью 7 млн 639 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне вечером в ОМВД поступило сообщение от адвоката неработающий женщины о краже автомобиля, который был припаркован около дома на улице 6-я Радиальная. "Установлено, что неизвестный с территории неохраняемой стоянки по указанному адресу похитил автомобиль Lexus LX570, принадлежащий женщине. Материальный ущерб составил около 7 млн 639 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту начала проверку.

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