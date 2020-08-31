Реконструкцию станции Подольск МЦД-2 планируют завершить в октябре

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции конечной станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Подольск планируется завершить в октябре 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники завершают реконструкцию конечной станции МЦД-2 Подольск <...> Завершить реконструкцию планируется в октябре", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что взамен старых платформ были возведены две новые "островные" и одна "береговая" с навесами на всю длину для защиты от осадков, с современной навигацией и освещением. Для безопасного перехода через железную дорогу и выхода на платформы реконструирован подземный переход, его площадь составила 3,5 тыс. кв. м, расширены выходы, для удобства маломобильных граждан установлено шесть эскалаторов и четыре лифта.

В реконструкции станции Подольск железнодорожниками были проведены работы по строительству парка оборота и экипировки электропоездов, где дополнительно уложили четыре новых приемо-отправочных пути. В настоящее время ведется строительство пассажирского вестибюля и здания для отдыха локомотивных бригад.

"Это третья станция на МЦД-2, реконструкцию которой мы завершаем в этом году. В настоящее время на втором диаметре ведется строительство новых станций Марьина роща, Печатники, Щукинская и масштабная реконструкция участка Каланчевская - Курская", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба.