Жителям Москвы рекомендовали выдержать месяц между вакцинациями от гриппа и коронавируса

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Жители Москвы смогут сделать прививки от гриппа и коронавируса, но лучше, чтобы между вакцинациями прошел месяц. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Положим, завтра человек пошел и привился от гриппа, через две недели у него начинают образовываться антитела. То есть он будет защищен от гриппа не раньше, чем через две недели. Но с момента одной прививки и другой должен пройти месяц", - сказал Хрипун, отвечая на соответствующий вопрос.