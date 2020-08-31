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Пандемия COVID-19

Жителям Москвы рекомендовали выдержать месяц между вакцинациями от гриппа и коронавируса

По словам главы департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, после прививки от гриппа антитела вырабатываются в течение двух недель

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Жители Москвы смогут сделать прививки от гриппа и коронавируса, но лучше, чтобы между вакцинациями прошел месяц. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Положим, завтра человек пошел и привился от гриппа, через две недели у него начинают образовываться антитела. То есть он будет защищен от гриппа не раньше, чем через две недели. Но с момента одной прививки и другой должен пройти месяц", - сказал Хрипун, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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