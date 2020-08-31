В Москве будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вакцинация от гриппа стартует в Москве с 1 сентября, всего в городе будет работать около 450 пунктов, где можно будет сделать прививку. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"С 1 сентября в Москве стартует сезонная вакцинация от гриппа. В нынешних условиях нам особенно важно не допустить вспышек инфекционных заболеваний. Всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа. Сделать прививку москвичи могут бесплатно во взрослых и детских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации. Мы постарались организовать программу так, чтобы сделать прививку от гриппа горожане могли быстро и удобно", - сказал Хрипун.

Он уточнил, что 44 мобильных прививочных пункта - это 36 точек на станциях метро, две - на станциях Московского центрального кольца, две - на железнодорожной платформе и четыре - в центрах госуслуг "Мои документы". Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

По словам главы департамента, прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет - в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

"В мобильных пунктах работают квалифицированные специалисты, а процедура проходит с соблюдением всех санитарных норм: врачи проходят термометрию, сдают тесты на коронавирусную инфекцию и в случае выявления симптомов ОРВИ не допускаются на работу. Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку", - добавил Хрипун.

Вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными по рекомендациям ВОЗ. Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. Все вакцины, применяемые на территории Российской Федерации, прошли обязательную государственную сертификацию и полностью безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями.