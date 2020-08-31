Зарегистрировать автомобиль в Москве возможно в трех флагманских центрах "Мои документы"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Жители Москвы могут поставить свою машину на учет в трех флагманских офисах "Мои документы", все они находятся недалеко от крупных транспортных узлов, сообщили ТАСС в пресс-службе центров.

"Мои Документы" помогают жителям столицы регистрировать транспортные средства с начала 2018 года. Именно тогда по решению мэра Москвы вместе с открытием первого флагманского офиса ЦАО нашим посетителям стала доступна эта уникальная услуга. Мы первые из центров госуслуг в России, кто начал ее оказывать. Сейчас поставить на учет автомобиль или мотоцикл можно в трех флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО. У нас владельцы транспортных средств могут также снять их с учета или внести изменения в регистрационные данные", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что флагманы специально оборудованы площадками для осмотра автомобилей. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать удобное время и предварительно записаться через портал Mos.ru или на сайте Gosuslugi.ru.

Перед визитом в офис нужно подготовить пакет необходимых документов, оплатить госпошлину можно сразу в центре госуслуг. Еще одним плюсом является то, что флагманы расположены вблизи крупных транспортных узлов города и удобны для посещения. Услуга пользуется популярностью как у горожан, так и у гостей столицы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в МФЦ. Процедура стала доступна с 29 августа 2020 года. Как сообщили в кабмине, это стало возможно благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы.

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.