Театр "Новая опера" откроет юбилейный сезон 8 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский театр "Новая опера" им. Е.В. Колобова откроет 30-й сезон 8 сентября постановкой "Евгений Онегин" Петра Чайковского. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Новой оперы".

"Московский театр "Новая опера" имени Е.В. Колобова открывает сезон 2020/2021 гг. Он ознаменован двумя юбилеями: 30-летие театра и 75-летие со дня рождения его основателя - Евгения Владимировича Колобова (1946-2003). Премьеры, Крещенский фестиваль, репертуарные спектакли и концерты, онлайн-проекты - театральный год будет насыщен событиями", - отметили в театре.

Опера Чайковского, выбранная для открытия сезона, с 1996 года входит в репертуар театра и прозвучит в музыкальной редакции основателя театра Евгения Колобова. В главных партиях выступят ведущие солисты "Новой оперы": Павел Янковский, Екатерина Петрова, Богдан Волков, Полина Шамаева. За дирижерский пульт встанет лауреат премии "Золотая маска" Андрей Лебедев.

Юбилейный сезон

"Новая опера" 11 августа первой среди столичных музыкальных театров приняла зрителей после ограничений, связанных с распространением коронавируса. В театре намерены использовать опыт работы в онлайн-формате, приобретенный во время карантина: в 30-м сезоне продолжатся прямые трансляции спектаклей и концертов, онлайн-гостиные, сочетающие форматы интервью и концерта, цикл лекций "Оперные перемены" Михаила Сегельмана и другие проекты.

Первая премьера сезона запланирована на начало декабря, это будет "Кармен" Жоржа Бизе в постановке Юрия Александрова, музыкальным руководителем оперы станет главный дирижер театра Александр Самоилэ. Премьеры опер в концертном исполнении также войдут в программу традиционного Крещенского фестиваля в "Новой опере", который пройдет в январе и феврале 2021 года.

"В этом сезоне фестиваль приурочен к 75-летию со дня рождения отца-основателя, и программа фестиваля воскрешает великие страницы музыкального театра Колобова. В частности, в концертном исполнении прозвучат "Сила судьбы" Дж. Верди (музыкальный руководитель и дирижер - Александр Самоилэ) и "Пират" В. Беллини (музыкальный руководитель и дирижер - народный артист России, лауреат премии "Золотая Маска" Феликс Коробов)", - рассказали в "Новой опере".

Также практически все спектакли, не состоявшиеся из-за пандемии в 2020 году, будут перенесены на новый сезон. Зрители смогут посетить их в марте, апреле, мае и июне 2021 года, сообщили в театре.