Восемь спортивных комплексов с ледовыми аренами намерены построить в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Почти 200 временных сооружений и 10 крупных капитальных комплексов для хоккея построили в Москве за последние годы, еще восемь спортивных комплексов с ледовыми аренами появятся в ближайшее годы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время открытия спортивного комплекса Олимпийской деревни-80.

"Что касается хоккея, то это один из самых любимых видов спорта у наших молодых москвичей. Мы за эти годы построили около 200 временных сооружений и 10 крупных капитальных комплексов для хоккея. Все они заполнены, поэтому мы решили в ближайшие годы построить еще восемь", - сообщил Собянин.

По его словам, в системе спорта занимается около 120 тыс. детей. "Здесь, в Олимпийской деревне, помимо того, что мы реконструировали и создали академию футбола, академию тенниса, сегодня открывается академия хоккея. Я надеюсь, что в скором времени вырастут новые чемпионы", - отметил мэр.

О спортивном комплексе

Спортивный комплекс Олимпийской деревни-80 является одним из крупнейших и популярнейших физкультурно-спортивных центров на западе столицы. В спорткомплексе проходят тренировки сборных команд России и Москвы по вольной и греко-римской борьбе, соревнования различного уровня по боевым искусствам и игровым видам спорта. Работают несколько десятков спортивных клубов и секций по футболу, хоккею, теннису, баскетболу, художественной гимнастике, общефизической подготовке, плаванию, единоборствам и шахматам.

Как отметили в пресс-службе мэра, в обычные времена ежемесячно в спорткомплексе занимаются свыше 8,3 тыс. человек, 83% из них - дети (6,9 тыс.).

В 2016-2017 годах правительство Москвы провело реконструкцию спортивного комплекса Олимпийской деревни-80. На его территории были построены новый футбольно-легкоатлетический стадион, крытые теннисные корты и административно-бытовой корпус.

В 2018-2019 году в составе спорткомплекса был построен крытый каток, предназначенный для организации тренировок и проведения соревнований. Кроме того, в трехэтажном здании разместили дополнительную тренировочную ледовую площадку, два тренажерных зала, кабинет теоретической подготовки и кафе. Здание приспособлено для маломобильных граждан. На прилегающей территории обустроена открытая парковка.