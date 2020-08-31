На вокзалах Москвы 3 сентября пройдет всероссийская акция "Диктант Победы"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Казанский и Ярославский вокзалы Москвы станут площадками для проведения Всероссийской просветительско-патриотической акции "Диктант Победы", которая пройдет 3 сентября 2020 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Вокзалы Москвы присоединятся к <...> акции "Диктант Победы" 3 сентября. В бизнес-залах вокзальных комплексов участникам акции предстоит проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны. Диктант начнется в 14:00 и продлится 45 минут, в течение которых пассажирам и посетителям вокзала нужно будет ответить на 25 тестовых заданий. "Диктант Победы" пройдет в 2020 году более чем на 8 тыс. площадок страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, места проведения акции будут организованы в 75 зарубежных государствах. "Диктант Победы" проводится с 2019 года с целью повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, формирования нравственных ценностей. Акция включена в перечень основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы.

Сбор и регистрация участников в бизнес-залах Казанского и Ярославского вокзалов Москвы - 3 сентября с 12:00 до 13:40. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: диктантпобеды.рф.