Все школы Москвы будут работать в очном режиме с 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Учебный год в школах Москвы с 1 сентября начнется в очном формате. В образовательных учреждениях будут соблюдаться все меры по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования.

"С 1 сентября во всех 537 школах Москвы учебный год начнется в обычном, очном режиме. Все педагоги, работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники прошли тестирование на коронавирус. Кроме того, в школах предпринят ряд других мер для профилактики распространения коронавируса. Например, торжественные линейки пройдут только в первых классах", - рассказали в департаменте.

Кроме того, в зданиях регулярно будут проводить генеральную уборку и дезинфекцию, ежедневную уборку, обработку оборудования в классах и спортивного инвентаря. "Воздух будут обеззараживать безопасными для здоровья закрытыми бактерицидными лампами, в помещениях будут стоять дозаторы с антисептиками, на входе всем будут измерять температуру", - добавили в пресс-службе.

В каждом учреждении есть запас медицинских масок, ученики могут пользоваться ими по желанию, а учителям рекомендуется носить маску, но при объяснении материала и соблюдении дистанции ее можно снимать, а за пределами класса ею пользоваться необходимо. Другие сотрудники школы должны носить маски обязательно, родители смогут попасть на территории школ только в масках.

Если у учащегося выявят коронавирус, Роспотребнадзор проведет эпидемическое расследование, и все контактные лица будут направлены на карантин на 14 дней, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. В случае, если заразится учитель, школы и отдельные классы не будут закрывать на карантин, на замену придет другой учитель, который проведет занятия для детей в очном формате.