Четыре хоккейных команды вышли в полуфинал турнира Спартакиады промышленников "Моспром"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Завершились отборочные соревнования по хоккею Спартакиады промышленников Москвы "Моспром". В полуфинал турнира, который в этом году впервые включен в Спартакиаду, вышли четыре команды, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"После пяти недель отборочных соревнований, которые проходили на территории "Центра хоккейного мастерства", из десяти команд-участниц в полуфинал вышли четыре: ФГУП "ВИАМ", ПАО "Корпорация "Иркут" - филиал "Региональные самолеты", ФГУП "ЦЭНКИ", АО "ФЦНИВТ ", СНПО "Элерон". Сильнейшие хоккейные команды столичной промышленности встретятся в полуфинале 5 сентября", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он уточнил, что заключительная игра, где определится победитель, пройдет 12 сентября.

Пресс-служба напоминает, что состязания хоккейных команд начались 14 марта, когда турниру был дан официальный старт. Первый отборочный день в "Центре хоккейного мастерства" открыл чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. После периода ограничений из-за пандемии коронавируса, соревнования возобновились в июле.

Ранее сообщалось, что всего в соревнованиях спартакиады "Моспром" примут участие более 3 тыс. человек, представляющих 110 предприятий Москвы. Турниры проходят по восьми видам спорта: хоккей, стритбол, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, шахматы, легкая атлетика и бокс. Официальным лицом спартакиады в 2020 году стал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев. Финал спартакиады пройдет в сентябре в СК "Лужники".