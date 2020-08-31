МЧС отмечает снижение числа погибших при пожарах в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. МЧС РФ отмечает снижение числа погибших при пожарах в Москве, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС замначальника главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Москве Максим Комаров.

"Комплекс профилактических мероприятий дает значимые результаты. У нас за этот период (с начала года) на 26% меньше пожаров и на 30% - гибели на них. Спасено порядка 700 человек", - сказал он.

Он отметил, что и дети при пожарах стали гибнуть реже. Так, с начала года в Москве погиб один ребенок. Этот трагический случай произошел 29 июня при возгорании в жилой девятиэтажке. Для сравнения, в этот же период прошлого года в Москве погибли шесть детей.

Нарушения пожарной безопасности в образовательных учреждениях

Также, по словам Комарова, инспекторы МЧС выявили 813 нарушений требований пожарной безопасности при проверке готовности образовательных учреждений Москвы к началу учебного года.

"Все учреждения взяты нами на учет, 813 нарушений мы зафиксировал в этом году, это порядка 5 тыс. учебных заведений", - сказал он.

Комаров подчеркнул, что все нарушения были устранены и все образовательные учреждения, среди которых и школы, и вузы, и ПТУ, и дошкольные учреждения, были допущены. Самыми частыми нарушениями, по его данным, стали неработающие автоматические системы пожарной защиты и оповещения, захламленность путей эвакуации и отделка, не соответствующая требованиям пожарной безопасности.

Также сотрудники МЧС проводили тренировки и обучали персонал учебных заведений правилам пожарной безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях. Похожее обучение проходили и дети, но из-за пандемии коронавируса по интернету через вебинары и другие образовательные ресурсы.

Требования пожарной безопасности в образовательных учреждениях Комаров назвал одними из самых жестких. При этом почти ежегодно они изменяются, потому что появляются новые системы пожаротушения, сигнализации и отделочные материалы. "Жизнь движется вперед, и в рамках регуляторной гильотины требования пожарной безопасности будут улучшены", - добавил Комаров.

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