Кукольные спектакли и мюзиклы покажут более чем на 20 площадках Москвы в День города

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свыше 300 концертных программ пройдет в Москве в День города более чем на 20 городских и парковых площадках. Гостям покажут кукольные спектакли от лауреатов "Золотой маски", мюзиклы и сыграют очень много джаза, сообщил в понедельник Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Более чем на двадцати окружных и парковых площадках в День города 5-6 сентября в Москве пройдет порядка 320 концертных программ. Для москвичей и гостей столицы выступят кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" из разных городов России, джаз-бэнды, рок-группы, духовые оркестры и коллективы, поющие a cappella. Концерты и спектакли будут идти в режиме нон-стоп в восьми столичных парках: "Кузьминках", саду им. Баумана, усадьбе Воронцово, "Сокольниках", "Северном Тушино", Измайловском парке, Перовском парке и парке "Певческое поле", - говорится в сообщении.

В День города свои спектакли покажут театры: "Кукольный дом" из Пензы, Karlsson Haus, "Тормашки", "Открытое пространство", Московский детский камерный театр кукол и другие. На 13 городских площадках за два дня там пройдет 20 кукольных представлений.

"Сразу несколько детских постановок представит Театр имени М. А. Булгакова. 5 сентября сыграют "Красную шапочку", 6 сентября - "Золушку". Театр "ДаМы", создающий забавные и трогательные постановки в жанрах пантомимы и клоунады, представит свою версию "Маленького принца", а актеры Пушкинского музыкального театра выступят со спектаклем "Котенок по имени Гав", - отметили организаторы фестиваля.

Кроме этого, 5 сентября джазовые джемы пройдут на всех окружных площадках праздника. Любители джаза оценят по достоинству и музыкальную программу в парках. В саду им. Баумана слушать его можно будет с утра и до вечера. Мощный рок можно будет послушать в Измайловском парке в исполнении группы Stone Submarines. Также в парке "Кузьминки" оркестр "Собеседник" будет выступать 5 и 6 сентября, а духовой оркестр "Рандеву" сыграет на сцене парка "Сокольники".

В сообщении говорится, что 873-й День рождения столицы оргкомитет фестиваля посвятил музеям - хранителям бесценных произведений искусства, важнейших достижений в культуре, науке, технике, спорте. В выходные дни гостей будут ждать уникальные арт-объекты, исторические реконструкции, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения. Вход на праздник и участие во всех событиях бесплатные.