Детский омбудсмен в Москве рекомендовала 10 дней после поездок не водить ребенка в школу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рекомендовала родителям не отправлять детей в школу в случае недавнего возвращения из региона с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а выдерживать 10 дней паузы.

"Все сотрудники московских образовательных учреждений прошли тестирование на коронавирус. То есть опасности от взрослых людей в образовательных учреждениях на сегодняшний момент нет. <...> Родители, если ваш ребенок, только сегодня или вчера вы с ним приехали из не очень благоприятного по эпидемиологической ситуации региона, мне кажется, что ничего плохого не случится, если вы возьмете десятидневную паузу и подержите ребенка дома", - сказала детский омбудсмен в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, департаментом образования и науки столицы такая возможность предусмотрена: есть очная форма, которая открывается с 1 сентября, а также дистанционная. "По заявлению семья будет в полном объеме получать образование по дистанционной форме на добровольной основе, если они сочтут нужным", - уточнила Ярославская, добавив, что при плохом самочувствии лучше пройти обследование, а затем посещать образовательное учреждение.

Она добавила, что школы к началу учебного года готовы, аппарат уполномоченного сейчас будет проверять их на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

В профилактических целях все линейки в школах отменены, кроме первых классов. "Порядка 113 тыс. первоклассников впервые пойдут в школу. И, конечно же, традиционно нельзя, было бы совершенно несправедливо как-то их не поздравить. Но эти праздники будут организованы в классах, все-таки это правильно", - сказала детский омбудсмен.