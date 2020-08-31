Пассажирам московского метро и МЦК раздадут воду из-за жары

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) начнут раздавать питьевую воду из-за жары. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Последний летний день выдался жарким - скоро планируем начать раздачу воды пассажирам метро и МЦК. Бесплатную воду получат пассажиры станций "Фили", "Технопарк", "Выхино" и "Багратионовская", а также 7 станций МЦК: "Андроновка", "Окружная", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Коптево", "Стрешнево" и "Лихоборы", - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте поясняли, что если температура на станциях метро и МЦК превышает норму в 28 градусов в течение двух часов, то пассажирам начинают раздавать воду. Температура воздуха на всех станциях постоянно отслеживается.

На 31 августа Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с ветром. Днем в городе температура воздуха составляет 27-29 градусов тепла. В ночь на вторник она опустится до плюс 17 градусов. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составляет около 744 мм ртутного столба.