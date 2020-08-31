Более 3 тыс. добровольцев подали онлайн-заявки на вакцинацию от коронавируса в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Отбор добровольцев на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса продолжается в Москве, уже более 3 тыс. человек подали заявления. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Уже более 3 тыс. добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. В департаменте здравоохранения Москвы отметили повышенный интерес к участию в исследовании. Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно только на портале mos.ru", - сказали в пресс-службе.

Московские врачи тщательно изучают каждую заявку и отбирают участников исследований по медицинским показаниям. Участие в исследовании возможно только после медицинского обследования при отсутствии противопоказаний. Участие является полностью добровольным, добровольцами могут стать люди старше 18 лет.

В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий.

Вакцина, созданная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, прошла предрегистрационные клинические испытания и поступила в медицинские организации города Москвы.

"Препарат получен биотехнологическим методом на основе самой современной технологической платформы, созданной российскими учеными. Его основа - это созданные в лаборатории специальные структуры (векторы-носители), которые содержат лишь часть гена вируса. В ответ на встречу с ними иммунитет вырабатывает защитные антитела", - добавили в пресс-службе.