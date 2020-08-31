Два вида редких краснокнижных уток обнаружили на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Краснокнижных птиц - редких уток мандаринок и камышниц - обнаружили на Большом Тюриковском пруду в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"На территории памятника садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково" сотрудники Мосприроды обнаружили два вида редких уток. Они выводят птенцов на Большом Тюриковском пруду", - говорится в публикации.

Там уточняется, что утки мандаринки занесены в Красную книгу России с третьей категорией редкости, в мире их насчитывается около 25 тыс. пар. При этом 15 тыс. из них обитают в нашей стране, но естественный ареал обитания этого вида - Амурская и Сахалинская области, Хабаровский и Приморский края, бассейн реки Амур.

"Появление гнездящихся мандаринок в Москве необычно. Селезни этих уток примечательны яркой окраской: у них медно-красный хохол с примесью зеленого и белого, на щеках рыжий "воротник", крылья каштаново-рыжие, клюв красноватый. Самки обычно дымчато-серые, с кольцами вокруг клюва и глаз, овальными пятнышками на боках и груди, со светлым клювом. Питаются мандаринки беспозвоночными и семенами растений", - уточняется на сайте.

Кроме того, в Большом Тюриковском пруду специалисты заметили также два семейства камышниц, это самки с выводками. "Их еще называют болотными курочками. Встретить камышницу - большая удача, эта птица скрытная и пугливая, утки занесены в Красную книгу Москвы с третьей категорией редкости. Питаются камышницы растительными и животными кормами, в том числе насекомыми и головастиками", - заключается в публикации.