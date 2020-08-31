В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 832 человека с коронавирусом. На 31 августа в Москве зафиксировано более 262,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 214,1 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 25,2 млн человек, свыше 846 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 995 319 случаев заражения, выздоровели 809 387 человек, умерли 17 176. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.