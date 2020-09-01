Образовательную программу запустили ко Дню знаний на платформе #Москвастобой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Платформа #Москвастобой столичного комитета по туризму запустила образовательную программу ко Дню знаний, включающую мастер-классы и видеоролики, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"1 сентября - важный и волнительный день для каждого школьника. Чтобы начало нового учебного года стало ярким и запоминающимся, #Москвастобой приглашает учащихся присоединиться к увлекательным мастер-классам, посмотреть познавательные видео и расширить свои знания в самых разных областях. На москвастобой.рф доступна новая подборка видеороликов от проекта для детей "Ньюм", запущенного информационным агентством ТАСС", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В комитете отметили, что теперь благодаря новым материалам школьники смогут освоить скорочтение. Этот навык пригодится всем, кто много учится, читает, ежедневно работает с большим количеством информации.

"На сайте также размещены видео, которые помогут освежить в памяти знания по школьным предметам - русскому языку и географии. Отдельный материал посвящен интересным местам и ярким достопримечательностям России. От Куршской косы до Камчатского вулканариума - дети смогут узнать больше о географии и истории родной страны", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, #Москвастобой и проект "Ньюм" предлагают подборку упражнений для разминки, чтобы во время учебы школьники не забывали о спорте, несмотря на загруженный график.

"Ко Дню знаний на москвастобой.рф также появились мастер-классы от Российской государственной детской библиотеки. Они проводятся в рамках литературного онлайн-марафона "День знаний", - уточнили в ведомстве.

О проекте

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Посетителям сайта доступны более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и многое другое. За время работы проекта его сайт посетили около миллиона раз.