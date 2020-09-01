В Москве заработали 450 пунктов вакцинации против гриппа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Масштабная программа вакцинации против гриппа стартовала в Москве, всего в городе заработали 450 пунктов, где жители смогут сделать прививку. Об этом во вторник сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже сегодня каждый москвич может пройти вакцинацию от гриппа быстро, удобно и абсолютно бесплатно. Для этого в столице развернута масштабная сеть прививочных пунктов. Вакцина не содержит живого вируса, поэтому она безопасна и не может спровоцировать заболевание. Привившись, горожане получат надежную защиту от гриппа на год. В этом году на фоне коронавируса особенно важно не допустить вспышек других инфекционных заболеваний. Мы призываем всех сделать прививку и защитить себя и своих близких", - сказала она.

Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в 44 мобильных прививочных пунктах: 36 - на станциях метро, два - на станциях Московского центрального кольца, два - на железнодорожной платформе и четыре - в центрах госуслуг "Мои документы". Всего заработало 450 пунктов. Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет - в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

"В мобильных пунктах работают квалифицированные специалисты, а процедура проходит с соблюдением всех санитарных норм: врачи проходят термометрию, сдают тесты на коронавирусную инфекцию и в случае выявления симптомов ОРВИ не допускаются на работу", - добавила Ракова.

Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку. Вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными по рекомендациям ВОЗ. Все вакцины являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. Все вакцины, применяемые на территории Российской Федерации, прошли обязательную государственную сертификацию и полностью безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями.