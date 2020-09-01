Собянин заявил, что все школы и детские сады Москвы приступили к работе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил корпус "Школа старшеклассников" школы № 2097 в Южном Тушине и поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний, отметив, что несмотря на пандемию коронавируса все учебные учреждения столицы приступили к работе.

"Сегодня удивительный день - 1 сентября, День знаний. Мы привыкли каждый год приходить в школы, но сегодня вдвойне такой волнительный праздник, потому что многие дети по полгода не видели друг друга, свои классы, педагогов, - сказал Собянин, общаясь с учениками и учителями школы. - К сожалению, у нас пока еще эпидемия не закончилась. Но, тем не менее, все школы, дошкольные учреждения сегодня приступили к работе, и я надеюсь, что все будет нормально".

Он также отметил, что не все ученики пошли 1 сентября в школы, в том числе по состоянию здоровья, и по заявкам родителей они продолжают обучение в дистанционном формате.

Московская школа № 2097 в Южном Тушино является крупным образовательным комплексом, состоящим из 18 зданий, в школе обучаются свыше 5 000 детей.В школе реализуются такие проекты как "Инженерный класс", "Медицинский класс", "Кадетский класс", "IT-класс", "Математическая вертикаль", "Московская электронная школа", "Субботы московского школьника", "Профессиональное обучение без границ", "Юные мастера", "Эффективная начальная школа", "Школьная лига Роснано" и другие.

С 2018 года школа № 2097 является площадкой реализации пилотного проекта "Школа старшеклассников". В рамках проекта один из корпусов школы отдали в распоряжение учащихся старшей школы с 8 по 11 класс. В результате комплексного ремонта в корпусе было создано образовательное пространство, максимально приближенное к вузовскому - с лекционными аудиториями, лабораториями и помещениями для групповой и индивидуальной работы.

Начало учебного года

В 2020-2021 учебном году в детских садах, школах и колледжах Москвы будут обучаться 1,5 млн детей - практически столько же, сколько и в прошлом году. В дошкольные группы пошли 440 тыс. малышей, и местами в таких группах обеспечены все нуждающиеся московские дети, начиная с 2 лет 4 месяцев. За школьные парты сядут 1,06 млн детей, в том числе 113 тыс. первоклассников. Из них более 60% зачислены в школы переводом из дошкольных групп.

1 сентября впервые открылись 18 новых зданий детских садов и школ, где смогут обучаться 2,5 тыс. дошколят и 5 тыс. школьников. Московские колледжи приняли свыше 90 тыс. студентов.

За счет бюджета города Москвы питанием обеспечены все дошкольники групп полного дня (пятиразовое питание); учащиеся интернатов (пятиразовое питание); учащиеся 1-4 классов (завтрак); учащиеся из многодетных и социально незащищенных семей (завтрак, обед); студенты колледжей (обед). Также все здания имеют круглосуточные посты охраны, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова.

В связи с продолжающейся пандемией в городских учебных заведениях были приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников и учащихся (минимизация перемещений по школе, разделение потоков учащихся, термометрия, дезинфекция и другие).

До начала нового учебного года все работники системы образования прошли исследования на коронавирус. ИФА-тест сдали более 180 тыс. человек, 5,5 тыс. (3%) тест дал положительный результат, все они будут находиться под наблюдением врача, и не будут допущены к работе в школах до полного выздоровления. У 24,1 тыс. человек (13,3%) были выявлены антитела к коронавирусу. В дальнейшем каждые 15 дней среди сотрудников учебных заведений будут проводиться ПЦР-исследования.