Около 1 тыс. фотографий о Москве покажут в "Доме на Брестской" ко Дню города

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка "ОБЪЕКТИВно о Москве", приуроченная ко Дню города, откроется 2 сентября в "Доме на Брестской". Горожанам покажут около 1 тыс. фотографий праздничной и обновленной Москвы, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В "Доме на Брестской" (улица 2-я Брестская, дом 6) 2 сентября заработает фотовыставка "ОБЪЕКТИВно о Москве". Около 1 тыс. фотоснимков создадут целостную картину происходящих в столице градостроительных преобразований. В ходе насыщенной деловой программы пройдут встречи с урбан- и стрит-фотографами. Для фотолюбителей и профессионалов организована зона тестирования техники от крупнейших фото-брендов", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Торжественная церемония открытия состоится в 16:00. Также в день открытия впервые пройдет Public talk с экспертами в области фотографии на одну из самых актуальных тем: "Фотоаппарат или смартфон? Критерии выбора". В качестве спикеров выступят: urban-фотограф Рустам Шагиморданов, стрит-фотограф Дмитрий Зверев, преподаватель фотошколы Виктор Водолазький, архитектурный и интерьерный фотограф Нина Богатырева и другие.

Мероприятие продлится до 8 сентября включительно.