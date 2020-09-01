{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 1 тыс. фотографий о Москве покажут в "Доме на Брестской" ко Дню города

В день открытия выставки пройдет Public talk с экспертами в области фотографии на тему "Фотоаппарат или смартфон? Критерии выбора"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка "ОБЪЕКТИВно о Москве", приуроченная ко Дню города, откроется 2 сентября в "Доме на Брестской". Горожанам покажут около 1 тыс. фотографий праздничной и обновленной Москвы, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В "Доме на Брестской" (улица 2-я Брестская, дом 6) 2 сентября заработает фотовыставка "ОБЪЕКТИВно о Москве". Около 1 тыс. фотоснимков создадут целостную картину происходящих в столице градостроительных преобразований. В ходе насыщенной деловой программы пройдут встречи с урбан- и стрит-фотографами. Для фотолюбителей и профессионалов организована зона тестирования техники от крупнейших фото-брендов", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Торжественная церемония открытия состоится в 16:00. Также в день открытия впервые пройдет Public talk с экспертами в области фотографии на одну из самых актуальных тем: "Фотоаппарат или смартфон? Критерии выбора". В качестве спикеров выступят: urban-фотограф Рустам Шагиморданов, стрит-фотограф Дмитрий Зверев, преподаватель фотошколы Виктор Водолазький, архитектурный и интерьерный фотограф Нина Богатырева и другие.

Мероприятие продлится до 8 сентября включительно.

Теги
Россия
Около 1,6 тыс. городских объектов в Москве привели в порядок ко Дню города
В работах задействовали около 40 единиц техники и более 130 сотрудников "Гормоста"
Читать полностью