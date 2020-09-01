Образовательный цикл "Сказки с квартетом" начнется на ВДНХ 4 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Цикл для детей "Сказки с квартетом" в рамках образовательного проекта "Знание.ВДНХ" начинается 4 сентября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе учреждения.

"4 сентября в рамках образовательного проекта "Знание. ВДНХ" в лектории павильона "Рабочий и колхозница" откроется музыкально-литературный цикл для детей от шести лет "Сказки с квартетом". Актеры-чтецы в сопровождении фортепианного квартета имени М.М. Ипполитова-Иванова представят постановки по мотивам известных русских сказок", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Так на первой встрече 4 сентября в 18:30 детей и их родителей ждет путешествие в мир рассказов Дмитрия Мамина-Сибиряка. Под аккомпанемент фортепианного квартета им. М.М. Ипполитова-Иванова актриса-чтец Московской филармонии им. П.И. Чайковского, актриса театра "Снарк" Анна Боголюбская-Куненкова расскажет одну из самых известных сказок писателя "Серая Шейка".

"А 25 сентября в 18:30 в лектории павильона "Рабочий и колхозница" под живую музыку прозвучат актуальные во все времена фантастические сказки Валентина Катаева "Цветик-семицветик" и "Дудочка и кувшинчик", - уточнили в ведомстве.

Завершится цикл 3 октября в 17:00. В связи с требованиями безопасности на каждом мероприятии будут соблюдаться социальная дистанция и проводиться измерение температуры.