Артисты и спортсмены в Москве записали видеопоздравления ко Дню города

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 40 площадок подготовили в Москве для празднования Дня города 5 и 6 сентября, к этому празднику актеры, спортсмены и музейные работники подготовили видеопоздравления. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"День города в этом году отметят 5 и 6 сентября. Праздничная программа пройдет более чем на 40 площадках, гости которых смогут сфотографироваться на фоне уникальных арт-объектов, увидеть исторические реконструкции, побывать на лекциях и концертах, поучаствовать в спортивных тренировках, художественных, научных и кулинарных мастер-классах. Словом, поздравить Москву активно и творчески! А многие начали делать это уже сейчас: деятели культуры и искусства, спортсмены и предприниматели записали видео, в которых рассказывают, что значит для них столица, почему этот город - особенный, и от всей души поздравляют Москву и москвичей", - сказали в пресс-службе.

К поздравлениям присоединились и представители столичных музеев - ведь День города в этом году посвящен именно этим учреждениям культуры. Также столицу поздравили директор Московского зоопарка, экскурсовод Государственной Третьяковской галереи, директор и сотрудники Парка Горького, директор Дома Книги на ВДНХ.

Мастер спорта Анастасия Гребенкина отметила, что фигурное катание в Москве для многих стало образом жизни. Чемпион России по экстремальному самокату Дмитрий Фазолов рассказал об отличных условиях для продвижения спорта в столице и призвал всех стремиться к развитию и прогрессу.

"Поздравления Москве записали видные деятели искусств: артисты Театра "Геликон-опера" во главе с художественным руководителем Дмитрием Бертманом, артисты Большого театра, Электротеатра "Станиславский", "Современника", Московского театра "Школа современной пьесы", Театра Наций, Театра Олега Табакова и Московского театра мюзикла, а также актриса театра и кино Алиса Гребенщикова и художественный руководитель Арт-платформы Московского продюсерского центра Дмитрий Бикбаев", - перечислили в оргкомитете.

Свои добрые пожелания Москве и москвичам в видеоформате передали и известные общественные деятели: президент благотворительного фонда "Спешите делать добро" Оксана Федорова и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова.