Около 1,6 тыс. городских объектов в Москве привели в порядок ко Дню города

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 1,6 тыс. набережных, мостов, фонтанов и других городских объектов в Москве привели в порядок в преддверии Дня города, празднование которого пройдет 5 и 6 сентября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

"В преддверии празднования Дня города специалисты ГБУ "Гормост" провели масштабную промывку объектов, находящихся на балансе предприятия. Всего в порядок привели около 1,6 тыс. городских объектов. Это мосты, транспортные тоннели, набережные, фонтаны, памятники, подземные и надземные пешеходные переходы", - говорится в сообщении.

В частности, специалисты привели в порядок фонтанный комплекс на Манежной площади, фонтан "Годы войны" на Поклонной горе, Парящий мост в парке "Зарядье", памятник Шарлю де Голлю и Крымский мост. Кроме того, на 1,1 тыс. сооружениях провели косметический ремонт.

Всего в работах было задействовано около 40 единиц техники и более 130 сотрудников "Гормоста".

День города в Москве пройдет 5 и 6 сентября. Основные праздничные мероприятия Дня города пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Основной темой празднования станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая откроется во вторник.