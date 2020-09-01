В Москве за год вылечили более 280 тыс. животных

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ветеринарные врачи Москвы вылечили более 280 тыс. животных за год. В период самоизоляции специалисты не прерывали работу, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"31 августа ветеринарные врачи столицы отметили свой профессиональный праздник. За год они вылечили более 280 тыс. животных. Сегодня в Москве работает 26 ветеринарных клиник, где ежедневно помогают сотням питомцев", - сообщается на сайте.

Там уточняется, что ветеринары в своей работе используют высокотехнологичное оборудование, которое позволяет проводить широкий спектр исследований: УЗИ, рентген, ЭКГ и КТ. В практику специалистов успешно внедряются передовые научные разработки и современные электронные сервисы.

"Москвичи все чаще записываются к ветеринарному врачу на сайте mos.ru и при помощи мобильного приложения. Этой услугой с начала года воспользовались 54 тыс. владельцев собак и 50 тыс. владельцев кошек. Специалисты мобильной неотложной ветеринарной помощи работают круглосуточно", - отмечается в публикации.

Кроме того, в городе есть 11 спецавтомобилей, которые оснащены современным портативным диагностическим оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную помощь питомцам, проводить анализы и исследования, а также несложные хирургические операции. За год бригады ветеринарных врачей осуществили более 3,7 тыс. выездов к владельцам питомцев, в период самоизоляции специалисты также продолжали оказывать помощь домашним животным.

"В рамках ветеринарно-профилактической работы в столице ежегодно вакцинируется против бешенства около полумиллиона собак и кошек, а также сельскохозяйственных животных и животных, участвующих в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Ветеринарные специалисты организуют работу более 2,5 тыс. прививочных пунктов, график работы и расположение которых предусматривают максимальное удобство и доступность для жителей. В Москве расположено более 70 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, <...> за год ветеринарным специалистам удалось провести более 1 млн экспертиз пищевой продукции на столичных рынках и ярмарках", - говорится на сайте.