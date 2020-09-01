В парке "Зарядье" организуют экскурсии по Старому Английскому двору

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Старый Английский двор стал объектом ландшафтно-архитектурного комплекса парка "Зарядье" в Москве. Первые экскурсии пройдут 5 сентября, сообщила во вторник пресс-служба парка.

"Передача Старого Английского двора ландшафтно-архитектурному комплексу парка "Зарядье" - это возвращение одному из старейших зданий Москвы исторического статуса. В камерных пространствах музея мы сможем воплощать идеи на контрасте эпох, активно используя мультимедийные технологии, в том числе проекции на стены, световое и звуковое оформление, которые усилят восприятие существующей экспозиции. Коллекция, включающая в себя предметы быта москвичей, монеты, фрагменты вооружения и другие артефакты, ранее демонстрировалась в подземном музее "Зарядья" и теперь будет представлена в обновленном виде в палатах Старого Английского двора с 5 сентября", - приводятся слова директора парка "Зарядье" Ивана Демидова.

Палаты на улице Варварке, построенные в начале XVI века, считаются одним из старейших гражданских строений и первым официальным представительством иностранной державы, сохранившимся в Москве. В 1994 году при участии королевы Великобритании Елизаветы II в стенах палат был открыт музей, который долгие годы входил в музейное объединение "Музей Москвы". Посещение Старого Английского двора станет возможно и в рамках исторического экскурсионного маршрута по "Зарядью", который включает в себя осмотр галереи Китайгородской стены, построенной также в XVI веке и отреставрированной во второй половине XX века.

В сообщении уточняется, что экскурсии в музее планируется проводить каждые 30 минут. Для безопасности посетителей посещение в первое время будет возможно в двух форматах: индивидуально и в составе экскурсионной группы не более десяти человек. Группы до 15 человек пригласят на уличную экскурсию без посещения музея. В честь Дня города все экскурсии будут бесплатными.