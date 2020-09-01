Участок Каланчевская - Курский вокзал закроют для движения всех поездов днем 2-13 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится в сентябре в связи с работами по реконструкции участка Каланчевская - Курская. Данный участок будет закрыт в дневные часы со 2 по 13 сентября, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЖД.

"Со 2 по 13 сентября будет ограничено движение поездов между станциями Москва - Каланчевская и Москва - Курская в связи с проведением подготовительных работ для строительства III и IV главных путей, необходимых для дальнейшей реализации проекта Московские центральные диаметры. <...> На время работ изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2. Обращаем внимание пассажиров, что со 2 по 13 сентября участок Каланчевская - Курская будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в этот период строители продолжат вынос инженерных коммуникаций и возведение подпорных стен на участке. На данный момент на строительной площадке ведется сборка трех из девяти пролетных строений для Каланчевского путепровода. Надвижку первой арочной конструкции, длина которой 83 м, предстоит произвести в сентябре. Установка еще двух пролетных строений запланирована до конца этого года.

"Железнодорожники уже приступили к строительству вестибюля, который пройдет под путями и платформами остановочного пункта Каланчевская. Общая площадь вестибюля составит 3,5 тыс. кв. м. Он будет иметь сквозной проход, который соединит Каланчевскую улицу и Комсомольскую площадь. Уже построено основание новой платформы №1 со стороны Ленинградского вокзала, устанавливаются опоры для навеса, который будет соответствовать архитектурному ансамблю площади трех вокзалов", - уточнили в пресс-службе.

Также в МЖД сообщили, что параллельно с данными работами осуществляется реконструкция одного пешеходного и трех автомобильных путепроводов. Кроме того, на Курском вокзале ведется строительство нового подземного вестибюля для выхода на реконструируемые 11 и 12 платформы. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", заключили в пресс-службе.