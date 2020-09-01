Москвичи смогут чипировать своих домашних животных в сентябре со скидкой

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новая акция по чипированию домашних питомцев началась в ветеринарных клиниках столицы, в течение всего сентября жители Москвы могут воспользоваться услугой со скидкой. Процедура безопасна для животного и занимает несколько минут, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Стоимость услуги составит всего 682 рубля с учетом микрочипа. Ежегодно в государственных ветеринарных учреждениях города чипируют свыше 6 тыс. домашних собак и кошек. Процедура чипирования позволяет найти потерянное животное и вернуть его хозяевам. Кроме того, наличие микрочипа поможет владельцу доказать право собственности на животное и предотвратить его подмену.

"По просьбе москвичей ветеринарная служба возобновляет акцию по чипированию животных, которую мы проводили весной этого года. За время действия акции ветеринарные специалисты прочипировали более 600 собак и кошек. Мы понимаем востребованность услуги у владельцев животных, поэтому и приняли решение возобновить акцию. Теперь у москвичей есть возможность в течение всего сентября воспользоваться услугой со скидкой", - рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Как добавляется на сайте мэра и правительства Москвы, процедура установки чипа, содержащего персональный 15-значный номер, занимает несколько минут и абсолютно безопасна для домашнего животного. Информация о номере чипа вносится в ветеринарную автоматизированную базу данных чипированных животных. Кроме того, по номеру чипа можно узнать информацию о вакцинации животного и его историю болезни. Также он необходим для вывоза питомца за рубеж.

Чипировать животное в Москве можно в 26 столичных ветеринарных клиниках, предварительно записавшись на прием к ветеринарному врачу через портал mos.ru. Подробная информация о чипировании предоставляется по круглосуточному телефону Государственной ветеринарной службы: +7 (495) 612-04-25.