Московские электробусы перевезли за два года более 47 млн пассажиров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 47 млн пассажиров воспользовались электробусами в Москве с сентября 2018 года. Об этом сообщил во вторник начальник отдела реализации специальных проектов ГУП "Мосгортранс" Артем Бурлаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Каждый день перевозка пассажиров достигает практически 200 тыс. человек. С начала работы электробусов - с 2018 года - мы перевезли более 47 млн пассажиров. Это примерно население Испании. Для этого нашим электробусам пришлось совершить 2 млн рейсов и преодолеть более 19 млн км", - рассказал Бурлаков.

Он отметил, что до конца года количество электробусов в Москве увеличится до 600 единиц, а к 2024 году их число превысит 2,6 тыс. - треть от наземного городского общественного транспорта.

"К 2030 году у нас есть план, то есть такая внутренняя задача, план, программа по достижению отметки 100% зеленый транспорт <…> Начиная со следующего года не планируются закупочные тендерные процедуры по приобретению колесного транспорта, которые работают на двигателе внутреннего сгорания", - сообщил представитель ГУП "Мосгортранс". По его словам, за время эксплуатации электробусов в столице проблем с аккумуляторами выявлено не было. Транспорт полностью готов к новому осенне-зимнему сезону.

Ранее генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Леонид Антонов сообщил ТАСС, что в Москве останется лишь один троллейбусный маршрут, который свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. По остальным маршрутам поедут электробусы и автобусы.

Сегодня в столице действуют 36 электробусных маршрутов. Электрический транспорт курсирует на юго-западе, западе, северо-западе, севере, северо-востоке, востоке и в центре города.