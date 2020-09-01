Станция "Строгино" синей ветки московского метро работает в обычном режиме

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Поезда вновь останавливаются на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщается во вторник в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Станция "Строгино" Арбатско-Покровской линии (3) снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на этой станции была обнаружена бесхозная коробка. Поезда проезжали станцию без остановки.