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Станция "Строгино" синей ветки московского метро работает в обычном режиме

Ранее сообщалось, что на этой станции была обнаружена бесхозная коробка

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Поезда вновь останавливаются на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщается во вторник в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Станция "Строгино" Арбатско-Покровской линии (3) снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на этой станции была обнаружена бесхозная коробка. Поезда проезжали станцию без остановки.

Теги
Россия
Поезда не останавливаются на станции "Строгино" московского метро по требованию полиции
На платформе обнаружена бесхозная коробка
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