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Пандемия COVID-19

Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября

В рамках пострегистрационных исследований будут прививать добровольцев
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции на этапе пострегистрационных исследований начнется 5-7 сентября, сообщил ТАСС во вторник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"Пострегистрационная фаза уже началась, а 3-4 сентября развезут вакцину для пострегистрационных исследований уже по поликлиникам Москвы. Сначала, кажется, семь поликлиник, а всего там будет по мере развертывания этого исследования, так как 40 тыс. человек планируется, наверное 15-20 поликлиник задействовано. <...> Непосредственно вводить препарат, наверное, начнут 5-7 числа", - сказал он.

Гинцбург пояснил, что добровольцам перед вакцинацией будут делать анализы. Поэтому сам препарат можно будет ввести через два-три дня после этого.

Зарегистрированный 11 августа российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

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