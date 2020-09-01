Власти Москвы заявили, что МЭШ позволит обеспечить образование для детей на дому

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Материалы "Московской электронной школы" (МЭШ) помогут обеспечить полноценное образование для детей, которые временно не смогут ходить в школу. Об этом сказал руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков во вторник в интервью телеканалу "Москва-24".

"Главное сейчас понятие "отсутствующего" на уроке постепенно будет уходить, потому что, если ребенок заболел, учебный процесс в этом случае не прерывается. Уже есть наработанные технологии, уже есть определенный контент "Московской электронной школы", который позволяет обеспечить качественное полноценное образование даже дома", - сказал Молотков.

Библиотека "Московской электронной школы" - это сервис проекта, разработанный департаментом образования и науки совместно с департаментом информационных технологий. Сегодня библиотека насчитывает 45 тыс. сценариев уроков, свыше 110 тыс. образовательных интерактивных приложений, более 1,4 тыс. электронных учебных пособий и порядка 900 тыс. единиц фото- и видеоконтента, а также 348 учебников, 245 произведений художественной литературы, пять виртуальных лабораторий и большое количество тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.

Также Молотков сообщил, что баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) московских школьников сопоставимы с результатами прошлого года.

"Результаты ЕГЭ показывают, что они абсолютно сопоставимы с прошлым годом. У нас нет никаких падений", - сказал он, отметив существенное увеличение количества школьников с высокими баллами по гуманитарным дисциплинам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 59,3 тыс. выпускников столицы в 2020 году сдали ЕГЭ, что составляет 93% от общего числа одиннадцатиклассников.

Всего на экзаменах было получено 1 928 стобалльных результатов.

В новость внесены изменения (18:57 мск) - добавлена информация по тексту.