Направление "Предпринимательство" появилось в московских академических классах в 2020 году

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Предпрофессиональные академические классы по направлению "Предпринимательство" появились в московских школах в новом учебном году году. Об этом заявил во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков.

"В этом году есть уже нововведение, потому что в рамках академического класса у нас появилось направление "Предпринимательство". Это направление ведет академия им. Плеханова (РЭУ им. Г. В. Плеханова - прим. ТАСС)", - сказал он в интервью телеканалу "Москва-24".

Молотков напомнил, что в рамках проекта предпрофессионального образования для московских школьников ранее были открыты кадетские, инженерные, медицинские и академические классы. "Что касается будущего и перспектив, в общем-то мэр [Москвы Сергей Собянин] на педсовете поставил такую задачу по расширению линейки предпрофессиональных классов. Сейчас мы работаем над медиаклассами. Это такой синтез гуманитарного и технического", - добавил он.

Также Молотков подчеркнул, что количество профильных классов будет увеличиваться.