Музыканты возобновили выступления в московском метро с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Живые выступления музыкантов в рамках проекта "Музыка в метро" возобновились в столичной подземке с 1 сентября, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"Один из самых любимых проектов снова радует пассажиров. С 1 сентября возобновляются живые выступления музыкантов на станциях метро. Раньше из-за борьбы с пандемией "Музыка в Метро" звучала только онлайн", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в новом сезоне все выступления вновь станут "живыми" и будут проходить с учетом мер предосторожности: перед площадками специалисты нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, а музыканты будут выступать в масках.

"Если вы музыкант и хотите стать частью "Музыки в метро", подавайте заявки на сайте 14 сентября", - отмечается в публикации.