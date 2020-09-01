Новинки проката покажут в сентябре в летнем кинотеатре "Москино Музеон"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Летний кинотеатр "Москино Музеон" в Москве покажет зрителям новинки кинематографа в сентябре. Об этом во вторник рассказала ТАСС начальник летнего кинотеатра "Москино Музеон" Кристина Ефременко.

"В летнем кинотеатре "Москино Музеон" в сентябре будут долгожданные новинки проката - "Довод" Кристофера Нолана и диснеевская "Мулан", и "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман, получившей в этом году "Серебряного медведя" на Берлинале. Также мы представим специальные программы, на которых сделали ставку с первых дней открытия, показывая программы фестиваля экспериментального кино MIEFF и фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, организовывали лекции и спецпоказы с кинокритиками", - рассказала Ефременко.

Она добавила, что летний кинотеатр вместе с CoolConnections готовит фестиваль "Новое кино Австрии". Он пройдет с 14 по 19 сентября.

"Все, включая жанровое кино, показываем на языке оригинала с русскими субтитрами. Мы планируем работать до конца сентября и, конечно, очень надеемся на бабье лето в Москве, но и прохладные вечера августа показали готовность аудитории смотреть кино на свежем воздухе при любой погоде - главное, утепляться и запасаться теплым чаем в кафе при кинотеатре", - рассказала собеседница агентства.