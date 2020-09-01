Абсолютные противопоказания. Москвичам объяснили, кто не сможет сделать прививку от гриппа

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Масштабная кампания по вакцинации от гриппа началась в Москве с 1 сентября. Желающих получить прививку принимают 450 пунктов, однако горожанам следует обращать внимание на противопоказания, среди которых главное - аллергия на куриный белок. Корреспондент ТАСС посетил один из мобильных пунктов и узнал, как проходит вакцинация в столице.

Горожане могут бесплатно привиться во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации. Пункты будут работать на 36 станциях метро, на двух станциях Московского центрального кольца и на двух железнодорожных платформах, а также в четырех центрах госуслуг "Мои документы". Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после процедуры пациент получает сертификат и рекомендации. В прошлом году в мобильных пунктах прививки от гриппа сделали порядка 300 тыс. человек.

Как ранее сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, число вакцин от гриппа, которые имеются на складах Москвы, составляет более 1 млн штук, а этого достаточно для старта кампании. Дальше есть график поставок, который перекроет потребность в вакцинах вплоть до завершения кампании. Помимо бесплатной вакцины, которую приобретает для жителей московское правительство, есть еще и коммерческие структуры.

Рекомендации специалиста

"У вакцины есть абсолютные и относительные противопоказания. Если мы будем говорить про вакцину от гриппа, то абсолютным противопоказанием является аллергическая реакция на прошлое введение вакцины и аллергическая реакция на куриный белок. Это связано с тем, что вакцина сделана на курином эмбрионе. То есть при такой аллергии вакцинация запрещена вообще. Есть также и относительные противопоказания - это если человек находится в острой форме заболевания, но буквально через две недели после выздоровления можно будет провести вакцинацию", - сообщил ТАСС главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Москвы по Центральному административному округу Илья Акинфиев.

Беременным следует обратиться в поликлинику по месту жительства. Пожилые и дети относятся к группе риска, поэтому они в первую очередь должны пройти вакцинацию. Пожилые люди могут сделать прививки как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах, а дети - только в поликлиниках или по месту учебы, поскольку вакцинация в мобильных пунктах разрешена только с 18 лет.

Специалисты отмечают, что прививка - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. За последние несколько лет в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что вакцинация проводится отечественными препаратами, разработанными по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Препараты, применяемые на территории России, прошли обязательную государственную сертификацию и полностью безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями.

Забота о здоровье

Посетив один из мобильных пунктов в Москве рядом со станицей метро "Тверская", корреспондент ТАСС убедился, что жители города не равнодушны к своему здоровью - у пункта было около 10 человек. Все они были в масках и по возможности старались соблюдать необходимую дистанцию. У станции также были волонтеры, которые раздавали листовки и подробно рассказывали о процедуре вакцинации.

Пространство мобильного пункта разделили на две зоны - там, где проходило анкетирование, и там, где делают прививку - мобильные лаборатории, оборудованные в машинах скорой помощи. В зоне анкетирования сидят специалисты, которые заполняют в бланке информацию о пациенте, задают уточняющие вопросы, а еще раздают в подарок браслеты и наклейки на телефоны.

Чтобы сделать прививку, понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Врач измеряет температуру, спрашивает о состоянии и самочувствии, а также о наличии аллергии.

Акинфиев призвал жителей Москвы не бояться делать прививку от гриппа. По данным столичного департамента здравоохранения, ни одного случая серьезных осложнений за 10 лет не зафиксировано. Вакцинация проводится современными препаратами, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию, а пункты вакцинации соответствуют всем санитарным нормам.