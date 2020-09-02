В "Манеже" откроется московская международная книжная ярмарка

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет со 2 по 6 сентября 2020 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Впервые ярмарка одновременно пройдет и в онлайн, и в офлайн-форматах.

"Мне кажется, этот уникальный год в связи с произошедшими событиями пандемии и самоизоляции вынудил нас по-другому посмотреть на цифровой мир и погрузиться в него. Это первая цифровая ярмарка, но мы проводим ее не как цифровую, а как гибридную. Миссия этой ярмарки - объединить оба пространства", - рассказал ТАСС директор ММКЯ Андрей Гельмиза.

Мероприятия будут транслироваться на официальном сайте ярмарки, а также в сообществе ММКЯ "ВКонтакте".

Для посетителей ярмарки предусмотрели профилактические меры. "Мы будем следовать действующим регламентам Роспотребнадзора и просить всех посетителей сохранять перчаточно-масочный режим, соблюдать социальную дистанцию", - отметил Гельмиза. Будут проводиться все необходимые меры по дезинфекции пространств, площадок для выступлений, торговых мест. Посетителям предоставят средства для дезинфекции рук.

Почетный гость и участники

Около 300 издательств из разных регионов России представят в "Манеже" десятки тысяч книг. Среди них самые громкие и долгожданные книжные новинки этого года, выход которых отложили из-за пандемии, бестселлеры, детская и учебная литература, нон-фикшн, музейные и арт-издания. Книги можно будет приобрести по специальным ценам.

Почетный гость Московской международной книжной ярмарки 2020 года - Республика Корея - устроит обширный онлайн-экскурс по корейскому книгоизданию и познакомит с наиболее интересными новинками и авторами в рамках своей программы Future-ing ("Будущее - сегодня"). Книги, семинары и материалы о современном корейском обществе, культуре и искусстве расскажут о будущем, которое уже наступило.

Встречи с писателями

За пять дней на Московской международной книжной ярмарке пройдут более 270 офлайн-мероприятий. В этом году все иностранные авторы, издатели, иллюстраторы и прочие профессионалы книжной отрасли будут участвовать в ярмарке онлайн. В их числе автор "Одиночества в сети" Януш Вишневский, он встретится с читателями так же, как и герои его книги, через интернет. Среди других хедлайнеров иностранного блока будет Фредерик Бегбедер, онлайн-встречу с которым будет модерировать писатель Андрей Геласимов, а также Бернар Вербер и британская писательница Софи Кинселла.

Среди российских писателей на ярмарке выступят Денис Драгунский, Михаил Елизаров, Захар Прилепин, Олег Рой, Сергей Шаргунов, а писательницы Яна Вагнер, Дарья Донцова, Мария Метлицкая и Дина Рубина встретятся с читателями в формате видеоконференции. Свои новые книги лично представят Евгений Водолазкин, Людмила Петрушевская, Татьяна Полякова, Марина Степнова и Татьяна Устинова.

Как и в прошлом году, на ярмарке организуют Пространство комиксов, где представят свои издания 11 российских издательств.

Программы для детей

Российская государственная детская библиотека выступит куратором детской программы "Визуальный мир детской книги". Совместно с Болонской книжной ярмаркой РГДБ организует серию дискуссий по актуальным вопросам современной книжной иллюстрации книг для детей и подростков. В рамках ММКЯ пройдут круглые столы "Современные конкурсы и премии в области книжной иллюстрации и дизайна", "Комикс, манга, графический роман. Современные графико-текстовые форматы детской и подростковой книги".

Кроме этого, состоится дискуссия, посвященная творчеству классика итальянской детской литературы Джанни Родари и переводам его произведений, 100 лет со дня рождения которого исполняется в 2020 году.

"В подпрограмме "Детское и юношеское чтение" Государственной программы "Информационное общество" на 2011-2024 годы предусмотрен целый ряд мероприятий по поддержке семейного чтения, к числу которых с полным правом относится Всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтени я #ЧитайФест", - рассказала ТАСС заслуженный работник культуры РФ, директор РГДБ Мария Веденяпина.

Премии и конкурсы

На ярмарке ежегодно подводятся итоги ряда отраслевых премий. Ключевыми событиями станут торжественные церемонии награждения победителей ежегодного Национального конкурса "Книга года", Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина", Международного конкурса книжной иллюстрации "Образ книги", Международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги", премии за выдающиеся достижения в области художественного перевода "Мастер". Также будут объявлены победители литературной премии в области поэзии "Московский счет", премии за лучший книжный блог года "Блог-пост" и конкурса лучших студенческих дипломов "Be First! 2020".

В рамках ярмарки пройдет фотовыставка о совместной история ММКЯ и ВДНХ, которые были неразлучны со дня основания книжный ярмарки в 1977 году и вынужденно дистанцированы в этом году, пока павильоны главной выставки страны занимает временный госпиталь.

"Я бы обратил внимание на уникальную программу и представительство российских музеев "Музейная линия", которую делают музеи. Будет специальная экспозиция, которая подготовлена издательством Ad Marginem, которое недавно получило премию "Инновации" за вклад в современное искусство. Мы попросили создать экспозицию, которая представляет книгу как объект современного искусства", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор ярмарки Андрей Гельмиза.

Экспозиция "Книга года" представит номинантов всех десяти тематических разделов этой престижной премии, также откроются выставки премий "Образ книги" и "Малая Родина". Помимо этого, на ММКЯ будет представлена книга Александра Макеева "Последние письма пастора Вагнера о поиске своих репрессированных родственников". Книга подготовлена и выпущена в рамках издательской программы Музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти в партнерстве с издательством "АСТ" и при поддержке посольства ФРГ в России. Участие во встрече примет посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр.

О ярмарке

Московская международная книжная ярмарка - крупнейший и старейший книжный форум в России и Восточной Европе, заметное событие в культурной жизни Москвы и России, важнейший социальный проект для горожан и гостей города. Московская международная книжная ярмарка организована Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и правительства Москвы.

Билеты будут продаваться только онлайн на сайте ярмарки. Посетителям ярмарки необходимо запланировать посещение заранее. Вход осуществляется по предварительной регистрации по проходящим каждый час сеансам. Количество мест на сеанс ограничено. Стоимость билета - 150 рублей, для детей до 17 лет вход свободный.