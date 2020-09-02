В Москве еще 1 359 пациентов выздоровели после коронавируса

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции за сутки выросло на 1 359, до 216 742 человек. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 216 742", - сказала вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.