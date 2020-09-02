Участники онлайн-хакатона создадут сервисы с использованием ИИ для жителей Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Участники конкурса на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" разработают с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) сервисы для горожан, среди которых электронная база бездомных животных, виртуальная лаборатория для программирования и умный правовой помощник. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Конкурс пройдет с 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона.

"Участники онлайн-хакатона создадут решения с использованием технологии искусственного интеллекта. Лучшие разработки интегрируют в городскую среду. Ставить задачи командам будут представители 10 ведомств правительства Москвы. Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 13 августа. Он продлится до 25 октября", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводит портал.

Конкурсные задачи разделены на два направления - "Искусственный интеллект в городе" и "Цифровизация городских структур". По итогам хакатона 10 команд, которые предложат лучшие решения, получат по одному миллиону рублей. Также 20 сильнейших коллективов смогут принять участие в программе Mosbootcamp, которая позволит специалистам интегрировать свои разработки в городскую среду.

Подать заявку на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации" можно на сайте Агентства инноваций Москвы.