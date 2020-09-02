График движения поездов на Савеловском направлении МЖД изменится в сентябре

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в сентябре в связи работами по развитию железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС с среду в пресс-службе МЖД.

"В сентябре на Савеловском направлении МЖД продолжатся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. Так, с 3 сентября на участке Дмитров - Яхрома начнутся работы по укладке новых бесстыковых путей, что позволит обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума, а также повысить комфорт пассажиров во время поездки", - сообщили в пресс-служба.

Работы будут проводиться в будние дни и продлятся до октября. За этот период планируется уложить 4,7 км путей. Технологические "окна" назначены с 09:10 до 16:50, чтобы сохранить объемы движения в часы пик.

"На время работ движение поездов на участке будет организовано по соседним путям в обе стороны. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов: несколько поездов будет курсировать без остановки на станции Яхрома, некоторые электрички выведут из расписания на участках Яхрома - Дмитров, Икша - Дмитров, Дмитров - Дубна и Дубна - Вербилки", - сообщили в МЖД.

Кроме того, с 7 по 11 сентября железнодорожники проведут замену стрелочных переводов на станции Дмитров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время - с 22:10 до 05:00. В период работ несколько поездов совершат укороченные рейсы, у некоторых поездов изменится время следования по маршруту.