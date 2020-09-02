Система видеонаблюдения заработала на всех станциях метро Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Система видеонаблюдения начала работать на всех станциях Московского метрополитена, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Система видеонаблюдения с 1 сентября заработала на всех станциях метро, уже подписан регламент взаимодействия между правоохранительными органами и службой безопасности метро. В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, в частности, речь идет о вводе системы FacePay - с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. "Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября и сразу расскажем о промежуточных итогах", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в департаменте рассчитывают, что видеонаблюдение поможет отслеживать загруженность поездов. Информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны, что важно в нынешних эпидемиологических условиях.

"В Лондонском метро тестируют систему, которая анализирует изображение с камер видеонаблюдения в двух районах Liverpool Street и Mile End. Систему используют не только для распознавания лиц, но и для определения загруженности участков и обнаружения посторонних подозрительных предметов. В апреле этого года в сети появились сообщения, что и на шестой линии пекинского метрополитена начали тестировать интеллектуальную систему видеонаблюдения в вагонах. С помощью камер, установленных над дверными проемами, система определяет людей, нуждающихся в медицинской помощи. <...> Подобную систему в дальнейшем планируется ввести и в Москве", - добавили в департаменте.