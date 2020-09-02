Москвичи смогут сами создать специальные открытки в честь Дня города для своих знакомых

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы смогут отправить друг другу в социальных сетях поздравительные открытки в честь Дня города, которые они создадут сами с помощью сайта мэра столицы Сергея Собянина. Для этого они уже сейчас могут заполнить специальную форму на ресурсе, сообщил в среду глава города.

"Сердечно поздравляю Вас с Днем города. Нашей любимой столице исполнилось 873 года <...> Если Вы хотите поздравить с Днем города ваших друзей, знакомых или всех москвичей сразу, можно сделать это прямо сейчас, отправив открытку с помощью социальных сетей. С помощью открытки вы можете сказать спасибо людям, которые в этом году сделали что-то важное и хорошее для вас. Ваши открытки будут опубликованы на моем сайте", - написал Собянин.

Для того, чтобы создать открытку, на сайте достаточно заполнить специальную форму, где нужно написать заголовок и текст открытки, выбрать фон, отметить, для всех ли москвичей она предназначается, и ввести электронный адрес отправителя.

Мэр отметил, что "нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы", однако он сплотил горожан. "Пандемия Covid-19 нарушила привычный ритм жизни <...> Но в то же время в эти дни мы как-то по-особенному ощущаем наше единство. Вновь открываем для себя соучастие и доброту москвичей <...> Вместе мы смогли обуздать новую неизвестную болезнь. И сегодня снова ходим на работу и ездим в метро, отправляем детей в школу и гуляем в парках. Уверен, все плохое пройдет и забудется", - добавил он.

Праздничные мероприятия ко Дню города пройдут в Москве 5-6 сентября. Масштабных народных гуляний, включая фестиваль на Тверской улице, не будет, а праздник пройдет без традиционного фейерверка. Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Их главной темой станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая открылась 1 сентября.