Детские технопарки Москвы проведут мастер-классы по 3D-печати, VR и дизайну

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ с 4 по 6 сентября организует дни открытых дверей. На мероприятии детские технопарки столицы проведут мастер-классы по дизайну, разработке дополненной и виртуальной реальности (VR), а также использованию технологий 3D-сканирования и 3D-печати, сообщает в среду пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ, подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, организует дни открытых дверей. Они пройдут с 4 по 6 сентября. Гостей также ждут презентации занятий в детских технопарках Москвы", - говорится в сообщении.

Детские технопарки проведут мастер-классы, на которых расскажут об основах дизайна и проектирования, разработке дополненной и виртуальной реальности, использовании технологий 3D-сканирования и 3D-печати.

Также в рамках дней открытых дверей для горожан проведут более 25 семейных мастер-классов: по звукорежиссуре, фотографии, видеомонтажу и видеоблогингу, трехмерной анимации, программированию, гейм- и графическому дизайну, а также английскому языку. Кроме того, в центре развития карьеры посетители смогут пройти бесплатное профориентационное тестирование и получить экспресс-консультацию специалистов, а также послушать лекции и видеотрансляции, посвященные выбору специальности в XXI веке.

Помимо этого, в павильонах "Технограда" пройдет осенний фестиваль мороженого "Москва - 2020", на котором известные шеф-повара познакомят горожан с кулинарными трендами. Гости также смогут посетить кулинарные экскурсии и дегустации, попробовать 10 видов лимонада и 42 вида мороженого, пройти кулинарные квесты.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" работает под эгидой департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Образовательная площадка предоставляет новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.