В Москве выставят на торги помещение в доме, где жил А.И. Солженицын

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Нежилое помещение, расположенное в доме 1903 года постройки в Тверском районе в Москве, где жил и работал писатель Александр Солженицын, выставят на открытый аукцион осенью. Стартовая цена составит 41,3 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба Центра управления городским имуществом.

"Коммерческое нежилое помещение в историческом центре Москвы, где жил и работал русский писатель А.И. Солженицын, выставят на аукцион осенью 2020 года. Объект расположен в Тверском районе по адресу: Тверская улица, дом 12, строение 8 в трех минутах от станции метро "Чеховская". Лот находится в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом. Победитель торгов получит помещение площадью 334 кв. м, стартовая цена составит 41,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее лот использовался под кафе индийской и европейской кухни, в настоящий момент назначение - свободное. Победитель торгов сможет открыть здесь объект стрит-ретейла, антикафе или, к примеру, салон антикварных книг. Здание, в котором расположен лот, не относится к объектам культурного наследия и не имеет обременений. В 2017 году на фасаде дома разместили памятную доску, посвященную писателю. В настоящий момент там также располагается музей-квартира А.И. Солженицына.