Ко Дню города москвичи смогут виртуально посмотреть на Москву 2050 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Проект Агентства инноваций Москвы "Цифровое деловое пространство" и издательская платформа "ЛитРес: Самиздат" запустили проект "Москва инноваций - 2050", на сайте которого ко Дню города появится интерактивная карта с значимыми местами столицы через 30 лет, а также будут представлены 20 рассказов о будущем. Об этом сообщает в среду пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Цифровое деловое пространство", проект Агентства инноваций Москвы, и издательская платформа "ЛитРес: Самиздат" запустили проект "Москва инноваций - 2050". С 5 сентября горожане смогут воспользоваться интерактивной картой и осмотреть самые значимые места столицы, переместившись на 30 лет вперед. В День города на сайте проекта появятся 20 рассказов о будущем в аудиоформате", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, действие историй будет проходить в значимых местах столицы, таких как Красная площадь, Третьяковская галерея, Патриаршие пруды, Останкинская телебашня и Московский зоопарк.

"Работы, опубликованные на портале, войдут в печатный сборник, презентация которого состоится на Московской международной книжной ярмарке осенью 2020 года", - приводит его слова пресс-служба.

Независимые авторы прислали 236 работ в рамках конкурса на участие в проекте, который проходил на базе издательской платформы "ЛитРес: Самиздат". В пресс-службе уточнили, что среди авторов выбранных рассказов есть как начинающие писатели и блогеры, так и известные, например, Ник Перумов и Олег Рой.