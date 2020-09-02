Пассажиропоток на поездах ЦППК в Москве и Подмосковье 1 сентября снизился на 23,5%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Почти 1, 4 млн пассажиров перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в День знаний в пределах Московского транспортного узла, что почти на четверть меньше данного показателя 1 сентября прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Почти 1, 4 млн пассажиров перевезли поезда ЦППК в День знаний. Это на 23,5% меньше, чем в 2019 году. Наиболее востребованными в первый учебный день стали Ярославское, Казанское и Горьковское направления. Наименее популярно Киевское", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что самым популярным среди пассажиров ЦППК в этот день стало Ярославское направление, электропоезда на нем перевезли 273,6 тыс. пассажиров. На втором месте Казанское направление, им воспользовались 234,8 тыс. человек, на третьем Горьковское - 180,3 тыс. человек. Наименее популярно Киевское направление, на нем было отправлено - 67,2 тыс. пассажиров.

"В этот день электропоезда в Московском транспортном узле курсировали по расписанию рабочего дня. Таким образом, удалось сохранить обычное количество рейсов - более 1,5 тыс. пар поездов", - заключили в пресс-службе.

С 12 мая в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.

Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" - пригородная пассажирская компания, обслуживающая пассажиров на всех направлениях Московской железной дороги. Самая крупная из 22 существующих в России ППК. Помимо Центральной ППК на Мосузле работают другие перевозчики - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания и Аэроэкспресс.