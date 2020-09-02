Движение транспорта ограничат в центре Москвы 5 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Движения автотранспорта ограничат в центре Москвы 5 сентября в связи с проведением ночной велогонки. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"5 сентября пройдет "Московская ночная велогонка". На пяти участках будет перекрыто движение", - говорится в сообщении.

Так, с 18:40 до 23:30 мск будет ограничено движение автотранспорта по Фрунзенской и Пречистенской набережным, Соймоновскому проезду, по улице Остоженка, Кремлевской и Москворецкой набережным. С 19:20 до 23:10 мск будут введены ограничения для автомобилистов от Устьинской набережной до Краснохолмской набережной.

С 18:40 до 23:59 мск движение ограничат по Новодевичьей и Саввиновской набережным, улице Лужники. Кроме этого, с 19:20 до 23:59 мск движение перекроют по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.

Также в связи с ночной велогонкой с 06:00 5 сентября до 00:30 мск 6 сентября движение будет ограничено на Лужнецкой набережной от улицы Лужники до Фрунзенской набережной.

На этих участках нельзя будет парковаться с 4 сентября 12:00 до окончания велогонки.