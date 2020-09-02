Выставка "Формула рукоделия" пройдет на ВДНХ с 3 по 6 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выставка "Формула рукоделия" с 3 по 6 сентября пройдет на ВДНХ в Москве. В осеннем мероприятии примут участие как крупные компании-производители товаров для творчества и хобби, так и небольшие мастерские, студии, частные дизайнеры, об этом сообщили в среду в пресс-службе учреждения.

"На "Формуле рукоделия" гостей ждут самые свежие новинки, которые только появились на российском рынке товаров для хобби: шитье, вязание, вышивка, флористика, декор, мыловарение, изготовление игрушек и многое другое. Темой выставки станет "Гранатовый сезон". Участники представят красивые авторские экспозиции и фотозоны, посвященные гранату и прикладному искусству Востока", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, все дни будут идти творческие мастер-классы. Желающие познакомятся с техникой акварельного скетчинга, декорирования, декупажа в стиле прованс, валяния из шерсти, вышивания бисером и инкрустации кристаллами. Кроме того, здесь можно будет узнать, как сделать брошь или заколку из холодного фарфора, вышить лентами цветочное панно, превратить смолу в предметы интерьера, создать барельеф из полимерной глины и флорариум с суккулентами.

"Пятого сентября в 13:00 на сцене состоится шоу-дефиле театральных нарядов "Карнавальные моды", в 14:20 дизайнер Марина Куракова представит коллекции экоодежды из войлока и платков из натурального шелка, окрашенных вручную в технике ботаник-принт, Ольга Ремнева - коллекцию шарфов-бактусов, шапочек и палантинов из шерсти меринос", - говорится в сообщении.

Выставка "Формула рукоделия" пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также масочно-перчаточный режим.